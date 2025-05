Kevin Costner denunciato dalla stunt Devyn LaBelle | “Costretta a girare una scena di stupro non programmata”

La stuntwoman Devyn LaBella ha intentato una causa contro Kevin Costner e il team di produzione di "Horizon: An American Saga – Chapter 2". Accusa di essere stata costretta a girare una scena di stupro non programmata, violando il suo consenso e mettendo in discussione le pratiche di sicurezza sul set. L'episodio solleva interrogativi cruciali sulla tutela dei professionisti nel mondo del cinema.

Kevin Costner, scena di stupro non prevista sul set: una stunt lo denuncia; Guai per Kevin Costner: è stato denunciato per scena di violenza sessuale non prevista nel film

