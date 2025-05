Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA | “Bambini e donne incinte possono non farlo”

Il Ministro della Sanità americana, Robert Kennedy Jr., ha sorprendentemente stravolto le linee guida sui vaccini Covid, dichiarando che i CDC non consiglieranno più la vaccinazione per bambini sani e donne in gravidanza. Questo cambiamento segna un'importante inversione rispetto alle raccomandazioni precedenti, sollevando interrogativi sulle implicazioni sanitarie e politiche di questa decisione.

Il Ministro della Sanità americana, Robert Kennedy Jr., ha annunciato che i CDC (l'agenzia federale per la prevenzione e il controllo delle malattie negli USA) non raccomanderanno più il vaccino Covid per bambini sani e donne in gravidanza. Un netto cambio di rotta rispetto alle precedenti indicazioni che ha subito suscitato sorpresa e critiche dalla comunità scientifica... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA: “Bambini e donne incinte possono non farlo”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA: Bambini e donne incinte possono non farlo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Kennedy stravolge la linea sui vaccini Covid negli USA: “Bambini e donne incinte possono non farlo” - Il Ministro della Sanità americana, Robert Kennedy Jr., ha annunciato che i CDC (l'agenzia federale per la prevenzione e il controllo delle malattie negli ... 🔗Da fanpage.it

“Non seguite i miei consigli sui vaccini”: la nuova sparata di Kennedy Jr., voluto alla Salute da Trump - Interpellato nel corso di un'audizione, il ministro alla Salute di Trump ha dichiarato che quello che pensa dei sieri non ha importanza ... 🔗Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Morbillo Usa, Kennedy cambia idea sui vaccini. Ma la scienza attacca: “I morti potevano essere evitati” - È il cambio di passo annunciato da Kennedy Jr ... vax poi dice sì ai vaccini, non va bene. È molto peggio questo atteggiamento per la scienza perché non c'è una linea continua. 🔗Secondo msn.com