Keith Lee fiducioso sul ritorno | Sono sicuro che il momento arriverà

Nonostante l'infortunio che lo tiene lontano dal ring da oltre un anno, Keith Lee si mostra fiducioso e positivo riguardo al suo ritorno nel mondo del wrestling. La sua determinazione e il supporto dei fan lo spingono a credere che il momento giusto arriverà presto.

La stella della AEW Keith Lee ha rassicurato i fan sul suo futuro nel wrestling, confermando di essere fiducioso riguardo al suo ritorno sul ring nonostante l'infortunio che lo tiene lontano dall'azione da oltre un anno. L'infortunio che ha fermato Keith Lee. Keith Lee non compete dal dicembre 2023, quando sconfisse Brian Cage durante un episodio di AEW Collision. Il wrestler avrebbe dovuto affrontare Swerve Strickland a AEW Worlds End nel dicembre 2023, ma il match fu cancellato all'ultimo momento quando si scoprì che Lee non era autorizzato a combattere. L'ex AEW World Tag Team Champion rivelò di aver lottato con un infortunio sin dal settembre 2022, nascondendo il problema per oltre un anno prima di essere costretto a fermarsi.