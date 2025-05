Keir Starmer perché il premier britannico e il suo Labour si stanno spostando sempre più a destra

Negli ultimi tempi, il Labour di Keir Starmer ha avviato un'inquietante svolta a destra, cercando di arginare l'avanzata populista di Nigel Farage. Questa strategia, incentrata sul rigore nei confronti dell'immigrazione, mette in ombra i valori storici del partito, sollevando interrogativi sul futuro della sinistra britannica e sulle sue reali priorità. È un cambiamento audace, ma può davvero alterare il DNA del Labour?

Per provare a frenare la destra di Nigel Farage il nuovo corso laburista sta scommettendo (con molti rischi) sul contrasto all'immigrazione trascurando le questioni che lo caratterizzano da sempre. Ma non si cambia dna da un giorno all'altro...

