Keanu Reeves Sorprende | Da John Wick Ad Angelo Imbranato in Good Fortune

Keanu Reeves, dopo il successo di John Wick, svela una nuova, inaspettata faccia nel suo prossimo progetto cinematografico. In "Good Fortune", diretto da Aziz Ansari, l'attore interpreta un angelo imbranato, portando una freschezza e un'originalità sorprendenti. Scopri il trailer di questo film che promette di mescolare commedia e fantasia.

Dopo l'azione di John Wick, Keanu Reeves torna al cinema in una veste inedita: un angelo nel primo film da regista di Aziz Ansari. Scopri il trailer di Good Fortune!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Keanu Reeves Sorprende: Da John Wick Ad Angelo Imbranato in Good Fortune

