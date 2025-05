Keanu Reeves nel trailer di Good Fortune | un angelo disilluso

Scopri Keanu Reeves nel trailer di "Good Fortune", un angelo disilluso che rivoluziona il suo percorso artistico. Da star d’azione a protagonista di un film innovativo, Reeves ci mostra un volto nuovo e sorprendente in questa affascinante storia di redenzione e introspezione.

Nuove prospettive nel mondo di Keanu Reeves: da star d’azione a protagonista di un film innovativo. Keanu Reeves, celebre attore noto per i ruoli iconici in produzioni come Matrix, Speed e la saga di John Wick, si prepara ad affrontare una nuova sfida artistica. La sua carriera, caratterizzata da interpretazioni intense e action coinvolgenti, si arricchisce ora di un progetto che promette di offrire un diverso tipo di narrazione. Il nuovo film: Good Fortune. Ruolo e trama principale. Nella pellicola Good Fortune, Keanu Reeves interpreta Gabriel, un “angelo custode a basso costo”. Questo personaggio è descritto come ben intenzionato ma poco qualificato, incaricato di svolgere compiti che riguardano la protezione delle persone durante la guida. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Keanu Reeves nel trailer di Good Fortune: un angelo disilluso

