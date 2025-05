Keanu reeves nel trailer di good fortune | l’angelo custode che sorprende

Keanu Reeves sorprende nuovamente il pubblico con il suo nuovo ruolo in "Good Fortune", dove abbandona l'iconica veste di John Wick per vestire i panni di un angelo custode. Questa inedita interpretazione segna un ulteriore passo nella carriera dell'attore, evidenziando la sua versatilità e capacità di adattarsi a generi sempre diversi nel panorama cinematografico contemporaneo. Scopri di più su questa affascinante evoluzione.

un nuovo ruolo per keanu reeves: da john wick a angelo custode in good fortune. Nel panorama cinematografico attuale, la versatilità degli attori di alto livello si manifesta attraverso interpretazioni che spaziano tra generi e ruoli molto diversi. Tra queste, spicca l’inedita partecipazione di Keanu Reeves in un progetto che segna una svolta significativa rispetto alla sua immagine più nota. L’attore, noto per il suo ruolo iconico di John Wick, si prepara a vestire i panni di un angelo custode, offrendo così una performance sorprendente e originale. dettagli sul film: good fortune e il debutto alla regia di aziz ansari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Keanu reeves nel trailer di good fortune: l’angelo custode che sorprende

