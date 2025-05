Keanu Reeves è un angelo disilluso nel trailer di Good Fortune

Keanu Reeves si trasforma in un angelo disilluso nel trailer di Good Fortune, offrendo un nuovo sorprendente lato della sua carriera. Dopo aver conquistato il pubblico con ruoli iconici come Neo e John Wick, questa pellicola promette di mostrarci un Keanu più introspectivo e complesso.

Keanu Reeves si è affermato come una vera e propria star d’azione grazie a ruoli da protagonista in film come Matrix, Speed??e, naturalmente, la saga di John Wick. Quindi, il suo prossimo progetto può sicuramente essere considerato un intrigante cambio di ritmo. In Good Fortune, Keanu Reeves interpreta un “ angelo custode a basso costo ” ben intenzionato ma poco qualificato di nome Gabriel, che chiede alla sua capa Martha ( Sandra Oh ) di affidargli “incarichi più significativi” (scopriamo più tardi che il suo compito è quello di tenere lontane dal pericolo le persone che mandano messaggi mentre guidano). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

