Kathy Bates Garry Marshall non l' ha voluta in un film per il suo aspetto | Un mio bacio non era romantico

Kathy Bates ha rivelato un aneddoto sconcertante riguardo al leggendario regista Garry Marshall, che rifiutò di darle un ruolo romantico per motivi legati al suo aspetto. L'attrice, nota per le sue interpretazioni in film come Titanic e Misery, ha condiviso la sua esperienza, sottolineando come un bacio su schermo non sempre debba essere romantico, sfidando le convenzioni di bellezza nel cinema.

La star di Titanic e Misery non deve morire ha raccontato di aver ricevuto un rifiuto dal regista per un ruolo romantico perché considerata non abbastanza bella. Kathy Bates ha raccontato che in passato il regista Garry Marshall si rifiutò di assegnarle un ruolo in un film romantico nonostante fosse stata lei a recitare nella parte della protagonista a teatro. L'attrice sostiene che il rifiuto di Marshall fosse legato al suo aspetto fisico, considerato non abbastanza attraente per interpretare il personaggio sul grande schermo. Il no di Garry Marshall a Kathy Bates per Frankie e Johnny Il film in questione è Frankie e Johnny - Paura d'amare, rom-com con protagonisti Michelle Pfeiffer e Al Pacino... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kathy Bates, Garry Marshall non l'ha voluta in un film per il suo aspetto: "Un mio bacio non era romantico"

