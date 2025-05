Karate kid | legends è un sequel di cobra kai?

L'universo di Karate Kid si arricchisce con il sequel "Karate Kid: Legends", che segue le avventure di un giovane prodigio del kung fu, Li Fong. Questo nuovo capitolo, atteso con entusiasmo dai fan di Cobra Kai, promette di esplorare nuove dinamiche e sfide, portando con sé una fresca generazione di artisti marziali pronti a lasciare il segno.

l’universo di karate kid si espande con il film “karate kid: legends”. Il mondo di Karate Kid continua a crescere con l’attesa uscita del nuovo lungometraggio “Karate Kid: Legends”. Il film presenta una nuova generazione di artisti marziali, concentrandosi su un giovane prodigio del kung fu, Li Fong, interpretato da Ben Wang. La narrazione lo vede trasferirsi a New York e coinvolto in un torneo di arti marziali, entrando così in contatto con figure iconiche della saga originale come Mr. Han (Jackie Chan) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Diretta da Jonathan Entwistle, la pellicola include nel cast Wang, Chan, Macchio, Sadie Stanley, Aramis Knight, Joshua Jackson, Li Jun Li e Wyatt Oleff. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Karate kid: legends è un sequel di cobra kai?

