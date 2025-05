Karate Kid | Legends è il Sequel di Cobra Kai? Il Ritorno di Jackie Chan e Ralph Macchio!

Il nuovo film "Karate Kid: Legends" segna il ritorno di Jackie Chan e Ralph Macchio, in un sequel atteso di "Cobra Kai". Ambientato in un'epoca successiva alla serie, il film promette di unire generazioni di appassionati con un mix di volti noti e nuovi talenti. Scopri tutti i dettagli su questa avventura che riaccende la passione per il karate!

