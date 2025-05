Kalashnikov bombe e 22 chili di cocaina Scoperti i nascondigli segreti di una banda

A Velletri, alle porte di Roma, la Guardia di Finanza ha scoperto un arsenale impressionante e un ingente quantitativo di droga, svelando i nascondigli di una banda criminale. Fucili, pistole, bombe artigianali e oltre 22 chili di cocaina sono stati rinvenuti durante l'operazione, che ha portato all'arresto di quattro membri del gruppo. Gli investigatori, supportati dalla procura, hanno fatto luce su un traffico illecito di grande portata.

