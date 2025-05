Juventus Under 16 tre 2009 selezionati dal CT Scarpa per il Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo | ecco di chi si tratta I dettagli

La Juventus Under 16 si prepara a brillare al Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo, con tre talentuosi giocatori selezionati dal CT Marco Scarpa. Dopo aver superato il Genoa nei quarti di finale, il club bianconero si prepara a competere in questa importante competizione. Scopriamo insieme i dettagli e i profili dei tre giovani atleti scelti per rappresentare la squadra.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, tris di bianconeri al Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo: ecco tutte le scelte del CT Marco Scarpa per l’importante competizione internazionale. Buone notizie ancora per la Juventus Under 16, dopo aver passato i quarti contro il Genoa, tre bianconeri sono stati convocati dal CT Marco Scarpa in vista del Torneo di Sviluppo Uefa. Competizione in programma dal 29 maggio al 3 giugno in Portogallo. Ecco i nomi selezionati dal CT. Fra il gruppo della Juventus Under 16, spicca il nome del capitano bianconero Edoardo Rocchetti, pronto a fare la differenza nel reparto difensivo anche in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, tre 2009 selezionati dal CT Scarpa per il Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo: ecco di chi si tratta. I dettagli

