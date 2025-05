Juventus l’attacco cambia faccia | doppio colpo dallo United

La Juventus sta rivoluzionando il suo attacco con due nuovi acquisti provenienti dal Manchester United, segnando un nuovo capitolo per il club. Mentre il futuro dei bianconeri rimane incerto e ricco di dubbi, questa mossa rappresenta un tentativo di rafforzare la squadra e di guardare con fiducia alle sfide future.

La Juventus sta lavorando a costruire il proprio futuro ed in tal senso Giuntoli ha messo nel mirino un doppio rinforzo che arriva dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Il futuro dei bianconeri è avvolto da tanti dubbi in maniera del tutto inevitabile, dal momento che ci sono troppi aspetti da chiarire da questo punto di vista. A partire dalla scelta dell’allenatore, con Conte che resta in sospeso per ancora qualche giorno, fino ad arrivare alla posizione di Cristiano Giuntoli, che continua ad essere instabile, ed in generale i dirigenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, l’attacco cambia faccia: doppio colpo dallo United

