Juventus Giuntoli in bilico | Comolli nuovo dirigente bianconero?

La Juventus sta valutando un possibile cambiamento nel suo staff dirigenziale, con Cristiano Giuntoli che potrebbe essere in bilico dopo un solo anno. Le prestazioni del club finora deludenti potrebbero spingere la dirigenza a una radicale ristrutturazione, con Alberto Comolli pronto a prendere il suo posto. In questo articolo esploreremo le implicazioni di queste decisioni per il futuro della squadra.

(Adnkronos) – Cristiano Giuntoli in bilico alla Juventus? Il dirigente bianconero potrebbe veder ridimensionato il suo ruolo e addirittura lasciare Torino dopo un solo anno dal suo arrivo, con il management che starebbe pensando a una rivoluzione drastica dopo una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante la qualificazione in Champions League agguantata all'ultima giornata. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, Giuntoli in bilico: Comolli nuovo dirigente bianconero?

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, tra promozioni e addii: la rivoluzione targata Conte | ESCLUSIVO; Giuntoli Juventus, dirigente ancora in bilico! Ore decisive; Rassegna stampa – Conte tra Napoli e Juve: panchine in bilico; Juventus, Giuntoli in bilico: decisive le prossime ore, piace Massara. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus, Giuntoli in bilico: Comolli nuovo dirigente bianconero? - (Adnkronos) - Cristiano Giuntoli in bilico alla Juventus? Il dirigente bianconero potrebbe veder ridimensionato il suo ruolo e addirittura lasciare Torino dopo un solo anno dal suo arrivo, con il mana ... 🔗Scrive msn.com

Juventus: Giuntoli in bilico, si va verso triumvirato Comolli-Chiellini-Tognozzi? Gli ultimi aggiornamenti - CALCIOMERCATO - Aria di grande rivoluzione in casa bianconera: dopo l'addio quasi annunciato di Igor Tudor dopo il Mondiale per Club, anche i dirigenti potremmo ... 🔗Come scrive eurosport.it

Ribaltone Juventus: non solo Giuntoli, già deciso il nuovo Presidente - Nuova rivoluzione in casa Juventus: spunta già il nome del nuovo Presidente bianconero. Non solo Giuntoli a rischio. 🔗Lo riporta calciomercato.it