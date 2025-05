Juventus chiesto Endrick del Real Madrid

La Juventus mantiene vivo l'interesse per Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid, richiedendo un prestito. Secondo quanto riportato da Tuttosport e confermato da Eduardo Inda a El Chiringuito, la mancanza di certezze sulla permanenza di Dusan Vlahovic, il cui ingaggio di 12 milioni suscita dubbi, spinge i bianconeri a sondare nuove soluzioni in attacco.

Richiesto Endrick al Real Madrid La Juventus non molla la pista Endrick, il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid, e insiste per un prestito, come riportato da Tuttosport e confermato da Eduardo Inda a El Chiringuito. Con Dusan Vlahovic in possibile partenza, a causa di un ingaggio da 12 milioni

