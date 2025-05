Juventus chiama Conte | il futuro del tecnico

Il 27 maggio 2025, Antonio Conte si trova in una posizione strategica tra Juventus e Napoli, due squadre in cerca di un futuro brillante. Dopo aver portato i partenopei allo scudetto, il tecnico affronta un vertice cruciale con Aurelio De Laurentiis, mentre la Juventus punta a riabbracciarlo in vista della Champions League. Un bivio decisivo per il destino del tecnico salentino e delle due storiche squadre.

Bivio decisivo Il 27 maggio 2025, Antonio Conte si trova al centro di un intrigo che scuote Napoli e Juventus. Dopo aver guidato i partenopei allo scudetto, il tecnico salentino affronta un vertice cruciale con Aurelio De Laurentiis, deciso a trattenerlo. La Juventus, qualificata alla Champions League con il 3-2

