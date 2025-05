Juventus Bremer | "Stagione da amaro in bocca Non possiamo accontentarci ce lo chiede la nostra storia"

La stagione 2024/25 si è rivelata amara per la Juventus, costretta a fronteggiare l'assenza prolungata di Gleison Bremer a causa di un grave infortunio al legamento crociato. Questo imprevisto ha pesato sul rendimento della squadra, sottolineando l'importanza di un difensore fondamentale. La Juventus, storicamente abituata a risultati di alto livello, chiede a gran voce il riscatto per il futuro.

La Juventus 202425, suo malgrado, ha dovuto fare a meno di Gleison Bremer per quasi tutta l`annata. La rottura del legamento crociato lo ha. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, cos'è mancato per lottare per lo Scudetto: empatia tecnico-squadra, Bremer e il flop del mercato - La Juventus ha vissuto una stagione complessa, chiudendo con una sofferta vittoria a Venezia. Malgrado la determinazione, l'empatia tra i giocatori e una difesa solida, rappresentata da Bremer, non è bastata per lottare per lo scudetto. 🔗continua a leggere

