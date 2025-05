Juve tra promozioni e addii | la rivoluzione targata Conte | ESCLUSIVO

La Juventus si prepara a una stagione di grandi cambiamenti, sotto la guida di Conte. In questo articolo esclusivo, il nostro giornalista analizza promozioni e addii che modificheranno il volto della squadra bianconera. Con la recente qualificazione alla Champions League e un finale di stagione tumultuoso, la Juventus mira a rilanciare le proprie ambizioni. Scopriamo insieme il futuro del club torinese.

Le dichiarazioni del giornalista che fa il punto della situazione in vista della prossima stagione. In casa bianconera sono pronte a cambiare parecchie cose La stagione della Juventus è andata in archivio con la qualificazione alla Champions League. Dopo una partita rocambolesca e ricca di gol ed errori, ci ha pensato Manuel Locatelli a spedire in fondo al sacco il pallone del rigore che ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per l’Europa. Juve, tra promozioni e addii: dirigenza rivoluzionata con Conte ESCLUSIVO (LaPresse) – Calciomercato.it Ora è tempo di guardare avanti. Di guardare al futuro che sarà comunque senza Igor Tudor: “Il suo destino è compiuto e si proseguirà con lui fino al Mondiale per Club – afferma Alberto Mauro ai microfoni di Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, tra promozioni e addii: la rivoluzione targata Conte | ESCLUSIVO

