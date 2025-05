Juve beffata sul mercato ora sfuma davvero | la notizia gela i tifosi

La Juventus si trova ad affrontare un mercato deludente e insidioso, lasciando i tifosi sgomenti e preoccupati per il futuro. Nonostante le attese iniziali, le prospettive per la prossima stagione si fanno sempre più cupe, con la squadra che rischia di subire pesanti perdite. Analizziamo le ragioni di questa situazione e le possibili ripercussioni sul club bianconero.

In casa Juve si lavora alla prossima stagione ma il club rischia di dover fare i conti con una serie di pesanti batoste. I tifosi della Juve e gli addetti ai lavori si aspettavano ben altro a inizio stagione e invece le cose sono andate nel peggiore dei modi. La formazione bianconera ha raggiunto solo in extremis e grazie al rigore di Locatelli il quarto posto in classifica e c'è la sensazione che manchi qualcosa ai bianconeri, servirà probabilmente una rivoluzione. E' stato fatto troppo poco, la squadra ha offerto prestazioni spesso non all'altezza, basta ricordare l'eliminazione in Coppa Italia in casa contro un Empoli condito di riserve e non solo visto una serie di assenze molto importanti...

