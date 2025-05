Justin Trudeau di fronte a re Carlo con quel dettaglio di stile che non ti aspetti

Durante l'apertura del parlamento canadese, Justin Trudeau ha sorprendentemente indossato un paio di adidas Gazelle colorate, un dettaglio di stile che ha suscitato polemiche. Mentre il sovrano Carlo assisteva al suo discorso, la scelta dell'ex premier ha attirato l'attenzione e il dibattito, lasciando molti a chiedersi come possa essere percepita da Sua Maestà.

Ha fatto molto discutere la scelta dell'ex premier canadese di infilarsi ai piedi un paio di adidas Gazzelle colorate per lo storico discorso del sovrano per l'apertura del parlamento canadese. Se non si conosce il pensiero di Sua Maestà in merito, di certo l'azzardo non è piaciuto ai suoi connazionali.

