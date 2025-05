judo karate e consapevolezza per insegnare alle donne a difendersi

Milano ha ospitato un seminario dedicato alla difesa personale femminile, attirando oltre 150 donne da tutta Italia. Sotto la guida dello judoka Emanuele Bruno e del karateka Stefano Maniscalco, le partecipanti hanno appreso tecniche pratiche e teoriche, contribuendo al progetto "JK Self Defense". L'iniziativa, in collaborazione con la sociologa, mira a potenziare la consapevolezza e l'autodifesa femminile.

Milano, 27 mag. (askanews) -Un seminario teorico e pratico di difesa personale femminile; a Milano, sono arrivate oltre 150 donne da tutta Italia, a lavorare con lo judoka Emanuele Bruno e il karateka Stefano Maniscalco. E' la quarta tappa dell'iniziativa "JK Self Defense", assieme alla sociologa Lorena Rutigliano e al suo progetto "Campioni per la Salute":"Per combattere la violenza, insegnare l'autodifesa e soprattutto l'autocontrollo che è fondamentale nei momenti di pericolo". Bruno e Maniscalco hanno ideato il metodo JK Self-Defense Donna Forte, un mix di sport, prevenzione, educazione e cultura del rispetto, come spiega lo judoka che da tempo è impegnato su questo tema:"Nasce come metodo di difesa derivante dal Judo, J, e dal karate, K...