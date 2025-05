Juan Jesus contro la Lega di Serie A per questo post su Instagram | il motivo

Juan Jesus ha alzato la voce contro la Lega Serie A dopo un post su Instagram che celebrava la miglior difesa del campionato, quella del Napoli campione d'Italia. L'immagine, però, non includeva tutti i calciatori che hanno contribuito a questo successo, sollevando le ire del difensore azzurro che si è sentito escluso dal riconoscimento collettivo. Scopriamo il motivo della sua indignazione.

La Lega Serie A ha oggi celebrato tra le varie cose la miglior difesa del campionato appena conclusosi nonché d'Europa, ovvero quella del Napoli Campione d'Italia. Eppure la foto non ritrae tutti i calciatori che si sono (magari partendo dalla panchina) guadagnati questo primato, e uno degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Juan Jesus contro la Lega di Serie A per questo post su Instagram: il motivo

