Jorginho lascia l'Arsenal | andrà al Flamengo contratto pronto per il Mondiale per Club

Jorginho, il talentuoso centrocampista italiano campione d'Europa nel 2021, sta per compiere un importante passo nella sua carriera. Dopo la sua esperienza all'Arsenal, si appresta a trasferirsi al Flamengo, dove un contratto è già pronto in vista del Mondiale per club. Scopriamo tutti i dettagli di questo emozionante trasferimento e cosa significa per il futuro del calciatore.