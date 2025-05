Jennifer Lopez indossa un abito del designer faentino Nicola Bacchilega

Jennifer Lopez ha catturato l'attenzione al red carpet degli American Music Awards di Los Angeles indossando un elegante abito del designer faentino Nicola Bacchilega. Questo pezzo d'archivio, firmato DefaĂŻence, ha esaltato non solo la bellezza dell'artista, ma ha anche messo in luce il talento emergente del designer, portando un tocco d'arte e moda italiana ai riflettori internazionali.

Un pezzo di Faenza ha sfilato l’altra sera sul prestigioso red carpet degli American Music Awards a Los Angeles, incantando il pubblico e i fotografi. Jennifer Lopez, icona mondiale di stile e musica, ha scelto di indossare un abito d’archivio firmato DefaĂŻence by Nicola Bacchilega, il talentuoso designer faentino che continua a portare l’eccellenza artigianale e la visione italiana sui palcoscenici internazionali. Realizzato in chiffon e impreziosito da catene in metallo, il capo ha scolpito la silhouette di J.Lo con un’eleganza decisa e magnetica, creando un dialogo suggestivo tra il corpo e la materia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jennifer Lopez indossa un abito del designer faentino Nicola Bacchilega

