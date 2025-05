Jazz cultura africana e spazio urbano | torna Biblioteca in Jazz

Biblioteca in Jazz torna anche quest'anno con la sua quinta edizione, unendo jazz, cultura africana e spazio urbano in un evento imperdibile. Questa rassegna musicale, che ha preso vita nel 2021 grazie al progetto Biblioteca dell’Africa, si propone di esplorare e celebrare le intersezioni tra musica e identità culturale, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Un'occasione da non perdere!

Torna anche quest’anno Biblioteca in Jazz, la rassegna musicale che fonde jazz, cultura africana e spazio urbano in un progetto unico nel suo genere. Giunta alla quinta edizione consecutiva, l’iniziativa è nata nel 2021 in via Battistig grazie a Biblioteca dell’Africa, progetto dell’associazione... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Jazz, cultura africana e spazio urbano: torna Biblioteca in Jazz

Se ne parla anche su altri siti

Torna “Biblioteca in Jazz”: concerti a ingresso libero ogni martedì di giugno a Spazio35; “Il jazz è dove il mondo entra dentro!” Biblioteca in Jazz, sesta edizione; Il festival di Udin&Jazz 2025 tra generazioni e impegno civile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il nuovo jazz sudafricano è energia artistica pura - Quando si parla di scene jazz contemporanee spesso se ne trascura una tra le più vive ed interessanti: quella del Sudafrica. Il paese di Nelson Mandela è lo stato africano con la tradizione ... 🔗esquire.com scrive

A Umbria Jazz grande spazio alle protagoniste femminili - vocalista e compositrice che getta un ponte tra le radici africane e la scena jazz e soul americana, Umbria Jazz va ad arricchire una corposa rassegna di voci femminili e musiciste di grande ... 🔗Lo riporta ansa.it

Pisa Jazz Rebirth: l’estate continua allo spazio ArnoVivo - Parte allo Spazio Arno ... del West Africa, tra le banlieues parigine e il reggae giamaicano. A seguire Mali Blues: Dimitri Grechi Espinoza (sassofoni) e Gabrio Baldacci (chitarre elettriche), forti ... 🔗Scrive controradio.it

Contact Wave - Arezzo Wave Love festival