Jasmine Paolini non dà scampo a Tomljanovic e approda ai sedicesimi del Roland Garros

Jasmine Paolini avanza con convinzione ai sedicesimi del Roland Garros 2025, sconfiggendo l’australiana Ajla Tomljanovic con un convincente 6-3 6-3. Nonostante non abbia espresso il massimo del suo potenziale, la quarta giocatrice al mondo ha dominato il match, chiudendolo in 1 ora e 23 minuti. Un passo importante per la Paolini, che continua il suo cammino verso il titolo parigino.

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La n.4 del mondo ha timbrato il cartellino e sconfitto nel secondo turno del Roland Garros 2025 l'australiana Ajla Tomljanovic (n.71 del ranking) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Non è stata una Paolini perfetta quella vista sul campo Philippe-Chatrier col tetto chiuso per via della pioggia. La nota lieta per Jasmine è di aver alzato il livello quando contava e da questo punto di vista la toscana c'è riuscita. Qualificazione al terzo turno, dunque, dove affronterà la vincente tra la russa Potapova e l'ucraina Starodubtseva. Nel primo set l'azzurra trova in poco tempo il modo per mettere in difficoltà la rivale con le sue giocate in top-spin...

