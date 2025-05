Jasmine Paolini | Devo dimenticare Roma sto giocando un gran tennis Non penso ai punti ma…

Jasmine Paolini, dopo una convincente vittoria su Alja Tomljanovic, si qualifica per il terzo turno del Roland Garros con un netto 6-3, 6-3. La tennista italiana, concentrata sul suo gioco e determinata a non pensare ai punti, affronterà ora l'inaspettata Yuliia Starodubtseva, in cerca di un posto agli ottavi di finale del prestigioso torneo parigino.

Jasmine Paolini ha sconfitto l’australiana Alja Tomljanovic con un perentorio 6-3, 6-3 e si è così qualificata al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con l’inattesa Yuliia Starodubtseva. La numero 4 del mondo cercherà di accedere agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione, dove è chiamato a difendere l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno prima di replicarsi a Wimbledon e di conquistare la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La vincitrice degli Internazionali d’Italia prosegue il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi anche nel torneo di doppio, dove in coppia con Sara Errani ha regolato AzarenkaRoutliffe meritandosi l’approdo al secondo turno da giocare tra un paio di giorni contro YuanSun. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini: “Devo dimenticare Roma, sto giocando un gran tennis. Non penso ai punti, ma…”

