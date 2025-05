Jasmin Melika Salvati chi è la nuova naufraga dell’Isola e dove l’abbiamo vista

Jasmin Melika Salvati, 23 anni e originaria dell'Egitto, è la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. Cresciuta a Ladispoli, vicino Roma, la giovane si unisce al reality insieme ad altri due concorrenti, portando con sé una storia affascinante e un bagaglio di esperienze. Scopriamo chi è e dove l’abbiamo già vista prima di approdare in Honduras.

Jasmin Melika Salvati è entrata a far parte del cast dell’ Isola dei Famosi 2025 come nuova concorrente. Secondo le anticipazioni, sbarcherà in Honduras insieme ad altri due nuovi ingressi. Jasmin, 23 anni, originaria dell’Egitto e cresciuta a Ladispoli (Roma), è nota per essere stata l’ ex fidanzata di Samuele “Spadino” Bragelli, un altro concorrente di quest’edizione che si era ritirato dal gioco solo una settimana prima del suo arrivo. La sua partecipazione promette di ravvivare le dinamiche dell’Isola: da tempo circolano voci sul suo carattere fumantino e sul fatto che arrivi con la reputazione di “ape regina” dei gruppi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jasmin Melika Salvati, chi è la nuova naufraga dell’Isola (e dove l’abbiamo vista)

