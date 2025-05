Jannik Sinner spiazza la Francia | Cosa mi aspetto dai tifosi

Jannik Sinner, reduce da una convincente vittoria al primo turno dell'Open di Francia, riflette sull'importanza del Roland Garros e sull'entusiasmo dei tifosi. Con un passato fresco da numero uno al mondo, l'azzurro si prepara a dare il massimo in questa edizione del torneo, dedicando i prossimi giorni a perfezionare il suo gioco e a rispondere all'affetto della sua fanbase.

“Tornare al Roland Garros è speciale, il posto è bellissimo, so quello che abbiamo raggiunto qui l’anno scorso (il posto di numero uno al mondo, ndr ). Ho due giorni liberi per migliorare”. Commenta così Jannik Sinner parlando della vittoria al primo turno dell’Open di Francia contro il tennista di casa Arthur Rinderknech in tre set (6-4, 6-3, 7-6), sul campo centrale del Philippe-Chatrier. “La partita è stata ottima, l’avversario ha giocato un buon tennis, nel terzo set ero sotto ma ho trovato la soluzione per rimontare”. Il prossimo rivale sulla strada è Richard Gasquet, che si ritirerĂ proprio dopo il torneo... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner spiazza la Francia: "Cosa mi aspetto dai tifosi"

