Jannik Sinner sfida Richard Gasquet al Roland Garros | attesa per il secondo turno

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il secondo turno del Roland Garros, dove affronterà il veterano Richard Gasquet. Nonostante il talento indiscusso del francese, che si avvicina ai 39 anni con poche vittorie nel 2023, le aspettative sono tutte a favore del numero uno del mondo. Sinner cerca di confermare il suo stato di forma, dopo la vittoria contro Arthur Rinderknech.

Il pur talentuosissimo Richard Gasquet, alla soglia dei 39 anni e con tre partite vinte dall’inizio dell’anno, domani non dovrebbe impensierire oltremodo Jannik Sinner, atteso dal secondo turno del Roland Garros. Il numero uno del mondo incrocia un altro francese, dopo Arthur Rinderknech. E sarà una sfida di rovesci, con quello arroventato e devastante del nostro e il colpo sopraffino e a una mano del transalpino. Come all’esordio, Jannik incontrerà un non regolarista: se il ritmo non ne gioverà, l’attitudine alle situazioni di gioco poco banali, sì. Una vittoria porterebbe 16 la sua striscia positiva negli Slam (non perde dai quarti di Wimbledon 2024): superando così di un match il record di Alcaraz (15) e provando ad avvicinare gli unici miti che hanno fatto meglio: Djokovic (30), Federer (27) e Nadal (25)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net