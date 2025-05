James Cameron sarà al Museo del Cinema di Torino il 9 e 10 giugno

James Cameron, iconico regista di opere come Titanic e Avatar, sarà presente al Museo Nazionale del Cinema di Torino il 9 e 10 giugno. In occasione della mostra "The Art of James Cameron", allestita presso la suggestiva Mole Antonelliana, il maestro del cinema incontrerà il pubblico, offrendo un'opportunità unica di immergersi nel suo straordinario universo creativo.

Il regista di culto di Titanic e Avatar arriva al Museo Nazionale del Cinema per visitare la mostra allestita alla Mole Antonelliana e incontrare il pubblico. Con la mostra The Art of James Cameron ospitata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, prima o poi anche l'autore al centro dell'esposizione non poteva non intervenire. Ed ecco che l'indaffaratissimo James Cameron ha trovato spazio nella sua fitta agenda per incontrare il pubblico italiano. Il 9 e il 10 giugno il regista di Titanic e Avatar approderà a Torino per una serie di appuntamenti imperdibili. La sera del 9 giugno, presso la Mole Antonelliana, riceverà il premio Stella della Mole, quale riconoscimento per il suo ruolo unico e innovativo nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Cameron sarà al Museo del Cinema di Torino il 9 e 10 giugno

Cosa riportano altre fonti

Viva il cinema, puntate speciali a Torino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

In Conversation with James Cameron – The Life of an Explorer