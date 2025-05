James Cameron a Torino | Stella della Mole e masterclass esclusiva con il regista di Titanic e Avatar

Torino si prepara a ospitare uno dei giganti del cinema mondiale: James Cameron. Il regista di capolavori come Titanic e Avatar terrà una masterclass esclusiva il 9 e 10 giugno 2025, consolidando ulteriormente il ruolo della città come capitale del cinema italiano. Un evento imperdibile per gli appassionati, in cui il visionario hollywoodiano condividerà la sua esperienza e visione creativa.

Torino, che mai come negli ultimi mesi si è confermata capitale del cinema italiano, si prepara ad accogliere uno dei più grandi visionari di Hollywood. James Cameron, regista premio Oscar e mente dietro capolavori come Titanic e Avatar, sarà a Torino il 9 e 10 giugno 2025. La sua visita è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - James Cameron a Torino: Stella della Mole e masterclass esclusiva con il regista di "Titanic" e "Avatar"

