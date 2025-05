Jacopo Sol bloccato a Napoli per lo sciopero dei taxi a salvarlo è una fan | Grazie a lei posso andare a Brescia

Jacopo Sol, reduce dall'esperienza ad Amici 24, si è trovato bloccato a Napoli a causa dello sciopero dei taxi, rendendo impossibile il suo viaggio verso Brescia. In un appello commovente sui social, ha chiesto aiuto ai suoi fan: "Potete salvarmi solo voi". Scopri come una fan è intervenuta per aiutarlo a raggiungere la sua destinazione.

Reduce dall'esperienza ad Amici 24, Jacopo Sol è riapparso sui social per fare una richiesta particolare a tutti i suoi fan. Il cantante si trovava a Napoli, ma a causa dello sciopero dei taxi non riusciva a raggiungere l'aeroporto: "Potete salvarmi solo voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Jacopo Sol bloccato a Napoli per lo sciopero dei taxi, a salvarlo è una fan: “Grazie a lei, posso andare a Brescia”

