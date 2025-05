Jack Draper | “L’antidoping è imbarazzante Delle volte spingi cosi tanto che scappano flatulenze”

Jack Draper, emergente tennista inglese e attualmente numero 4 ATP, ha condiviso il suo punto di vista sull'antidoping al Roland Garros, rivelando le situazioni imbarazzanti che possono insorgere durante i controlli. Con un approccio sincero, Draper ha sottolineato le difficoltà di dover affrontare momenti imbarazzanti, come le flatulenze in situazioni di grande pressione. Scopri di più sulle sue riflessioni e esperienze.

Il tennista inglese, virtualmente numero 4 ATP, al Roland Garros ha parlato anche delle difficoltà dell'antidoping, che in alcune occasioni, non solo per Draper, diventa assai imbarazzante...

