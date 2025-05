J K Simmons Protagonista in The Westies | Primi Dettagli sulla Serie Crime MGM+

L'attore premio Oscar J.K. Simmons torna sul piccolo schermo in una serie crime ambientata nella New York degli anni '80, dove interpreta un potente boss gang irlandese. Con "The Westies", MGM+ dà vita a un racconto affascinante e ricco di tensione, che promette di catturare il pubblico con una trama avvincente e personaggi intensi.

L'attore premio Oscar J.K. Simmons si cala nei panni di un temibile capo gang irlandese nella New York degli anni '80 per una nuova, avvincente serie attesa su MGM+. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - J.K. Simmons Protagonista in The Westies: Primi Dettagli sulla Serie Crime MGM+

Approfondimenti da altre fonti

J. K. Simmons: 10 cose che non sai sull’attore - che spingerà il protagonista oltre i limiti pur di ottenere la performance desiderata. L’attore ha in seguito vinto l’ambito premio, consacrandosi agli occhi dell’industria. J. K. Simmons ... 🔗cinefilos.it scrive

J.K. Simmons si riunisce a Brad Pitt e David Ayer per il nuovo thriller Heart of the Beast - È ufficiale: J.K. Simmons, vincitore dell'Oscar per Whiplash ... un Golden Globe e un SAG Award come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Whiplash (2014). È noto anche per ... 🔗Come scrive msn.com

J.K. Simmons - Qui puoi conoscere la carriera e le curiosità sulla vita privata di J.K. Simmons, leggere le notizie più recenti, trovare tutti i premi vinti e guardare le foto e i video. Dati anagrafici di J.K ... 🔗Come scrive comingsoon.it

Why J. K. Simmons Will Be The Latest Villain To Win Best Supporting Actor | TIME