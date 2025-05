Iuav in Siria incontra governatori e ministri | Collaboriamo per la ricostruzione

Una delegazione dell’Università Iuav di Venezia, guidata dal rettore Benno Albrecht, ha intrapreso una missione in Siria per avviare collaborazioni alla ricostruzione del paese. Incontri con governatori e ministri locali hanno rappresentato un'opportunità fondamentale per discutere progetti e strategie volte a rivitalizzare le comunità colpite dalla guerra, favorendo la cooperazione tra istituzioni accademiche e autorità governative.

In missione per la ricostruzione: nel corso di una settimana di incontri, una delegazione dell’Università Iuav di Venezia guidata dal rettore Benno Albrecht e da Nohad Hai Salih, membro del Consiglio di amministrazione, insieme al prof. Jacopo Galli, ha dialogato con governatori e ministri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Iuav in Siria incontra governatori e ministri: «Collaboriamo per la ricostruzione»

