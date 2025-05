ITS Academy ulteriori laboratori 4 0 Manifestazioni di interesse entro il 10 giugno

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato un avviso pubblico per le Fondazioni ITS Academy, invitandole a presentare manifestazioni di interesse entro il 10 giugno. L'iniziativa mira a esplorare la necessità di istituire ulteriori laboratori 4.0, sostenendo così l'innovazione e la formazione tecnica avanzata nel settore. Scopri tutti i dettagli di questo progetto e le sue implicazioni per il futuro dell'educazione tecnica.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 82984 del 26 maggio 2025, invitando le Fondazioni ITS Academy a presentare manifestazioni di interesse per valutare l'eventuale necessitĂ di ulteriori laboratori 4.0. L'articolo ITS Academy, ulteriori laboratori 4.0. Manifestazioni di interesse entro il 10 giugno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

