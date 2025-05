Italservice Loreto sfida Roma per la semifinale playoff di B Nazionale

Stasera alle 20, l'Italservice Loreto affronta l'Ebk a Roma in una sfida cruciale per accedere alla semifinale playoff di B Nazionale. L'obbiettivo è chiaro: vincere per conquistare la "bella" e mantenere vive le speranze di promozione. Dopo la vittoria dei laziali a Pesaro in garauno, i gialloblu devono sì crederci per evitare il ritorno a Loreto in gara tre.

La parola d’ordine è crederci. L’ Italservice Loreto oggi alle 20 a Roma contro l’Ebk deve solo vincere. In palio c’è la bella della semifinale playoff per salire in B Nazionale. In garauno i laziali sono passati a Pesaro. Se stasera i gialloblu pareggiano, si va garatre in programma domenica 1 giugno alle 18 al PalaMegabox. "Andiamo nella capitale con l’animo voglioso di rivincita – suona la carica coach Gabriele Ceccarelli -. Perdere in casa ci ha scocciato parecchio. Andiamo a Roma consapevoli che possiamo farcela, ma anche consapevoli che è un campo difficilissimo. Infatti Roma non perde da dieci partite... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italservice Loreto sfida Roma per la semifinale playoff di B Nazionale

