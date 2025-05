Italiano rinnova con il Bologna ora il Milan sfida il Napoli per avere Allegri | la situazione

Il campionato di Serie A si è appena concluso, ma il mercato degli allenatori è già in fermento. Vincenzo Italiano ha rinnovato con il Bologna, mentre il Milan si prepara a sfidare il Napoli per ottenere Massimiliano Allegri. Un quadro in continua evoluzione, con molte panchine ancora in discussione e strategie che prendono forma in vista della prossima stagione. Scopriamo i dettagli di questa situazione in movimento.

Il campionato di Serie A si è da poco concluso, ma il valzer degli allenatori è già un argomento caldissimo, con diverse panchine ancora in bilico per svariati motivi. Uno di quelli che invece è ormai sicuro di proseguire la propria avventura è Vincenzo Italiano. Questa mattina, 28 maggio, si è svolto un incontro tra l’allenatore del Bologna e la società in cui si è giunti a un accordo di massima per rinnovare il contratto del tecnico fino al 2027. Di conseguenza, data la sempre più probabile permanenza di Italiano in rossoblù, il Milan ha deciso di fiondarsi con decisione su Massimiliano Allegri... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italiano rinnova con il Bologna, ora il Milan sfida il Napoli per avere Allegri: la situazione

