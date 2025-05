Italiano l’incontro col Bologna dà i suoi frutti | l’Inter prende atto

L'incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna segna un'importante svolta per il club rossoblù, con discussioni significative sul futuro. Inter e Milan osservano attentamente l'evoluzione della situazione, mentre le parti coinvolte si avviano verso una conclusione. Un aggiornamento cruciale in un momento delicato per il Bologna, pronto a definire i prossimi passi strategici.

Terminato l'incontro tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Le parti hanno discusso del futuro, giungendo a una conclusione. L'Inter, ma anche il Milan, monitorano la situazione. LO SCENARIO – Mattinata importante in casa Bologna. In queste ore, infatti, era atteso un incontro tra il club rossoblù e Vincenzo Italiano, incentrato sul futuro dell'allenatore. Dopo aver preso il posto di Thiago Motta, all'inizio della stagione, l'ex Fiorentina ha diversi scenari aperti davanti a sé. Tra le possibilità c'è quella di proseguire sulla panchina della squadra emiliana, ma anche di spostarsi in direzione Milano...

