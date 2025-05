Italiano Inter spente sul nascere le voci sulla panchina! C’è l’accordo col Bologna per il rinnovo | le ultime

Le voci su un possibile cambio di allenatore all'Inter, con Vincenzo Italiano nel mirino, si sono rapidamente affievolite. Secondo le ultime notizie, c'è un accordo tra l'allenatore e il Bologna per il rinnovo del contratto, spegnendo così le speculazioni su un suo approdo in nerazzurro. Scopriamo i dettagli dell'ultima situazione relativa alla panchina dell'Inter.

Italiano Inter, spente sul nascere le voci sulla panchina! C’è l’accordo col Bologna per il rinnovo: le ultime sull’allenatore. Nelle scorse ore Sky Sport avena lanciato l’indiscrezione sul possibile interesse dell’ Inter per Vincenzo Italiano, inserito nella lista dei papabili in caso si arrivasse all’addio con Simone Inzaghi ( corteggiato dall’Al Hilal ). Dopo l’incontro avvenuto in giornata tra il tecnico e il club rossoblù è arrivata subito la svolta: l’allenatore è pronto a rinnovare il proprio contratto col Bologna. SU ITALIANO – « L’allenatore e il club rossoblù si ritroveranno in mattinata per quello che può essere l’incontro decisivo... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italiano Inter, spente sul nascere le voci sulla panchina! C’è l’accordo col Bologna per il rinnovo: le ultime

