Italiano-Bologna rinnovo in arrivo | all in Milan su Max Allegri Di Marzio

Il valzer di panchine in Serie A si fa sempre più interessante: secondo Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano e il Bologna hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. Questa scelta complica i piani del Milan, che aveva puntato l'attenzione sul tecnico felsineo. Scopriamo i dettagli di questa situazione e le possibili ripercussioni sui club coinvolti.

Arriva un importante aggiornamento riguardo il valzer di panchine in Serie A. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano e il Bologna avrebbero trovato l’accordo per proseguire il loro matrimonio. A questo punto il Milan, che aveva nel mirino il tecnico del felsinei, sembrerebbe destinato a fare “all in” su Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, però, continua ad essere anche in orbita Napoli, con De Laurentiis che l’ha già bloccato offrendogli la panchina azzurra in caso di addio di Antonio Conte. Le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di Italiano e Allegri. Di seguito quanto scrive l’esperto di mercato sul suo sito ufficiale: “In casa Milan può essere una giornata indicativa per quanto riguarda la questione allenatore... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italiano-Bologna, rinnovo in arrivo: “all in” Milan su Max Allegri (Di Marzio)

