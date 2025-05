Italiano-Bologna mattinata decisiva! Pure l’Inter alla finestra – Sky

Nella mattinata decisiva per il futuro di Thiago Motta, il Bologna si riunirà con l’allenatore per discutere del suo permanere. Il tecnico, molto apprezzato dal Milan, potrebbe diventare un'opzione anche per l'Inter in caso di cambiamenti nella panchina, specialmente dopo la finale contro il PSG. Con l'estate alle porte, il calciomercato si preannuncia ricco di sorprese.