Italian Doc New Wave appuntamento a Bisaccia con la rassegna cinematografica

Venerdì 30 maggio, il Cinema Romuleo di Bisaccia ospiterà la rassegna "Italian Doc New Wave", un'iniziativa dedicata ai giovani autori del cinema documentario. Organizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani del comune altirpino, la manifestazione offre quattro serate di proiezioni, promuovendo il talento emergente e la narrazione del reale. Un progetto realizzato dal CSC-Centro Studi Cinematografici sotto direzione artistica...

Parte venerdì 30 maggio al Cinema Romuleo di Bisaccia, con quattro serate organizzate insieme al Forum dei Giovani del comune altirpino, la rassegna Italian Doc New Wave – giovani autori sulle rotte del cinema del reale. Il progetto del CSC-Centro Studi Cinematografici, per la direzione artistica...

