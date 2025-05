Italia-Uzbekistan Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è attesa oggi a Samarcanda per inaugurare una missione asiatica. Nella storica città uzbeka, un tempo crocevia dell'antica Via della Seta, il tricolore italiano spicca tra le vie, simboleggiando l'importanza dei legami tra Italia e Uzbekistan. Scopriamo cosa riserva questa visita in un contesto ricco di cultura e storia.

(Adnkronos) – Al via oggi, giovedì 28 maggio, la missione asiatica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa in serata nella storica città uzbeka di Samarcanda. Un tempo fulcro di un vastissimo impero e snodo cruciale dei traffici lungo l'antica Via della Seta, la città conserva intatto il fascino della sua storia millenaria.

