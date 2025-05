Italia per Mondiali | Spalletti convoca 27 giocatori tra ritorni e giovani novità

Scopri le ultime novità sulla selezione italiana per i Mondiali 2026: Spalletti ha convocato 27 giocatori tra ritorni e giovani promettenti, in vista delle sfide decisive contro Norvegia e Moldavia. Questi match rappresentano un’ottima occasione per rafforzare le chances di qualificazione dell’Italia ai prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Tra il 6 e il 9 giugno, l'Italia si prepara a disputare partite decisive in vista delle qualificazioni ai Mondiali, con impegni in Norvegia e Moldavia. L'appuntamento lascia intravedere momenti chiave per la Nazionale, che intende assicurarsi un'importante fetta di concorrenza per il Mondiale 2026. La lista dei convocati Il ct Spalletti ha svelato il

