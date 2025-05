Italia-Francia tentativo di pace | Meloni e Macron cercano un modus vivendi

Italia e Francia rinnovano il loro impegno per un tentativo di pace e dialogo, con Meloni e Macron che cercano un modus vivendi per rafforzare la collaborazione bilaterale. La visita ufficiale in Asia centrale si inserisce in un contesto di importanti incontri tra i due leader, focalizzati su questioni europee e internazionali.

La notizia arriva quando Giorgia Meloni è da poco ad atterrata a Samarcanda per la sua prima visita ufficiale in Asia centrale: martedì 3 giugno la presidente del Consiglio riceverĂ a Roma il presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del colloquio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, “i principali temi dell`agenda bilaterale, europea e internazionale”. E’ ben chiaro che non si tratta di un semplice appuntamento di agenda ma di un tentativo di tregua da parte di due leader che non si sono mai amati e che, nelle ultime settimane, non hanno fatto niente per nascondere la reciproca antipatia. Prima c’è stata l’iniziativa dei “volenterosi”, mai apprezzata dalla premier, che l’ha sempre considerata una fuga in avanti di Macron, che peraltro sembrava averla sopravanzata nel rapporto “speciale” con Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Italia-Francia, tentativo di pace: Meloni e Macron cercano un “modus vivendi”

