Italia accoltella la moglie davanti alla figlia | un’altra tragedia

Una tragica scena di violenza familiare si è consumata a Grugliasco, vicino a Torino, dove una donna di 61 anni è stata accoltellata dal marito davanti alla figlia. Le sue condizioni sono gravissime e resta in prognosi riservata presso l’ospedale San Giovanni Bosco, evidenziando ancora una volta le drammatiche emergenze di violenza domestica in Italia.

Torino – È in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di oggi a Grugliasco, alle porte di Torino. Le sue condizioni sono gravissime: trasportata d'urgenza in ospedale, è arrivata in arresto cardiaco a causa dello shock emorragico provocato dalle ferite. I medici sono intervenuti d'urgenza con un'operazione per l' asportazione della milza, ma la prognosi resta riservata. L'allarme lanciato dalla figlia. A dare l'allarme è stata la figlia ventiquattrenne della coppia, che si trovava in casa al momento della tragedia.