Istat Paolo Capone Leader UGL | Crescita Mezzogiorno segnale positivo ora rafforzare investimenti e coesione sociale

L'analisi dei dati Istat rivela una crescita significativa per il Mezzogiorno nel 2023, con un aumento del Pil dell'1,5%, superiore alla media nazionale. Paolo Capone, leader dell'UGL, evidenzia questo progresso come un segnale positivo, sottolineando l'importanza di intensificare gli investimenti e promuovere la coesione sociale per sostenere ulteriormente lo sviluppo della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un segnale incoraggiante per il Mezzogiorno: nel 2023 il Pil è cresciuto dell’1,5%, superando la media nazionale e dimostrando che, laddove vi siano investimenti e politiche mirate, il Sud è in grado di esprimere pienamente il proprio potenziale. Un risultato che va letto anche alla luce delle misure messe in campo dal Governo, come gli investimenti previsti dal PNRR, le semplificazioni e le agevolazioni fiscali volte a favorire gli investimenti nel Mezzogiorno, che stanno iniziando a produrre effetti concreti sul territorio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Crescita Mezzogiorno segnale positivo, ora rafforzare investimenti e coesione sociale”

